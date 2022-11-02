︎
.
شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن بدر بن فرحان بن عبدالله، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقامة بالجزائر، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في استقبال الأمير فيصل لدى وصوله لمقر انعقاد القمة العربية في مركز المؤتمرات بالعاصمة الجزائر.
وعقدت الجلسة الافتتاحية للقمة، عقب التقاط الصور التذكارية لأصحاب الفخامة والسمو رؤساء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.