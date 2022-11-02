نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بالجزائر

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شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن بدر بن فرحان بن عبدالله، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقامة بالجزائر، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في استقبال الأمير فيصل لدى وصوله لمقر انعقاد القمة العربية في مركز المؤتمرات بالعاصمة الجزائر.

وعقدت الجلسة الافتتاحية للقمة، عقب التقاط الصور التذكارية لأصحاب الفخامة والسمو رؤساء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية.



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Source akhbaar24

