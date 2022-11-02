“الجوازات” تجيب عن الأسئلة الشائعة حول السفر لحضور كأس العالم في قطر

︎

.

المناطق_متابعات

تنطلق خلال أيام قليلة، بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، ويشارك فيها 4 منتخبات عربية هي السعودية وتونس والمغرب وقطر البلد المضيف.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أبرز الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول السفر لحضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وجاءت الأسئلة وإجاباتها التي نشرتها المديرية العامة للجوازات، كما يلي:

– هل يمكن سفر المواطن إلى قطر بواسطة الهوية الوطنية؟

لا يمكن ذلك ويلزم السفر لقطر بواسطة وثيقة جواز السفر مع الحصول على بطاقة هيا وتكون فعالة قبل السفر.

ما الشروط المطلوب توافرها للمواطن الخليجي الذي يرغب في السفر إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم من خلال الدخول إلى المملكة؟

التعليمات تشترط الدخول إلى المملكة بوثيقة جواز السفر للراغبين بالسفر إلى دولة قطر مع الحصول على بطاقة هيا وتكون فعالة قبل السفر.

– ما الشروط المطلوب توافرها لمن يرغب من المقيمين في المملكة بحضور بطولة كأس العام؟

يلزم وجود تأشيرة خروج وعودة والحصول على بطاقة هيا وتكون فعالة قبل السفر.

قدمت للمملكة بتأشيرة زيارة، هل بإمكاني السفر إلى قطر لحضور البطولة؟

– بإمكانك السفر إلى قطر ويشترط أن تكون التأشيرة سارية والحصول على بطاقة هيا وتكون فعالة قبل السفر.

– ما شروط السفر إلى قطر عبر منفذ سلوى لحضور البطولة؟

يلزم السفر بواسطة جواز السفر والحصول على بطاقة هيا وتكون فعالة قبل السفر مع التقيد والالتزام بالتنظيم الخاص بدخول المركبات وفق الفئات المعلنة من الجانب القطري.

– هل يلزم الحصول على بطاقة هيا للمواطن الذي يرغب بالسفر إلى قطر لزيارة الأقارب؟

يمكن لمن لديهم حالات إنسانية السفر عبر المنافذ الجوية فقط بعد التقدم للحصول على تصريح والموافقة عليه عبر موقع وزارة الداخلية القطرية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

