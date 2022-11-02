سياسي / الرئيس التونسي يلتقي بنائب رئيس الوزراء البحريني

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الجزائر 8 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 2 نوفمبر 2022 م واس

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الثلاثاء، بنائب رئيس مجلس الوزراء الممثل الخاص لملك البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، وذلك على هامش أعمال القمّة العربية (31) المنعقدة حالياً بالجزائر.

وجرى خلال اللقاء أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، والتأكيد على أهمية لمّ الشمل العربي.

//انتهى//

01:27ت م

0012 الجزائر 8 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 2 نوفمبر 2022 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الثلاثاء، بنائب رئيس مجلس الوزراء الممثل الخاص لملك البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، وذلك على هامش أعمال القمّة العربية (31) المنعقدة حالياً بالجزائر.وجرى خلال اللقاء أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، والتأكيد على أهمية لمّ الشمل العربي.//انتهى//01:27ت م0012 www.spa.gov.sa/2397518 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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