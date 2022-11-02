“ضمن احتفال نور الرياض 2022”.. إطلاق عرض “نبض من النور” مساء الغد

︎

.



تشهد مدينة الرياض مساء غد (الخميس)، إقامة عرض نبض من النور للفنان الفرنسي يان كيرسالي كأحد العروض الفنية المقامة ضمن احتفال نور الرياض 2022.

ويشتمل الاحتفال على عرض ليلي بأضواء الليزر الموجودة على أسطح 3 أبراج وهي (المملكة والفيصلية والمجدول)، بحيث تتقاطع مع بعضها لترسم شبكة من الأضواء الساطعة التي يمكن رؤيتها من مواقع مختلفة بالعاصمة.

ومن المقرر أن ينطلق العرض عند بداية الساعة الـ 6 مساءً ويستمر لمدة 5 دقائق، ثم يعاد في الـ 8 مساءً والـ 10 ليلاً والـ 12 عند منتصف الليل، ثم سينطلق بعدها بشكل يومي بدءاً من الساعة الـ 8 والـ 10 مساءً طول أيام الأسبوع، بينما أيام الخميس والجمعة والسبت ينطلق عند الساعة الـ 8 والـ 10 والـ 12 ليلاً.

وسيرافق العرض بث أنغام موسيقية من تأليف الفنان الشهير “زد” الحائز على جائزة جرامي التي تتاح عبر التطبيق الإلكتروني للاحتفال على الأجهزة والهواتف المحمولة.

واتخذت الهيئة الملكية لمدينة الرياض الترتيبات اللازمة مع الأجهزة المعنية في المدينة، لضمان سلاسة حركة السير في الطرق والشوارع المحيطة بالأبراج التي ينطلق منها العرض الفني، ولتوعية قائدي المركبات في هذه المناطق بالتقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية.

وأكدت الهيئة أن العرض آمن كلياً ولا يترتب عليه أي أضرار على السائقين أو المشاهدين، حيث جرى برمجة وتوجيه أضواء الليزر المستخدمة في العمل الفني نحو نقاط استقبال وتوزيع محدّدة بعيدة عن مستوى الطرقات والمرافق العامة لضمان عدم تأثيرها على الرؤية أثناء القيادة، وعلى المشاهدين بصفة عامة.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

