سياسي / الرئيس التونسي: العالم العربي يعيش أوضاعاً صعبة تفاقمت في السنوات الأخيرة

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الجزائر 8 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 2 نوفمبر 2022 م واس

أكد الرئيس التونسي رئيس الدورة الثلاثين للقمة العربية قيس سعيد أن العالم العربي يعيش أوضاعاً صعبة تفاقمت في السنوات الأخيرة.

وقال في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية بالجزائر مساء الثلاثاء “إننا نؤسس لمستقبل أفضل لمنطقتنا والأمة كلها والإنسانية جمعاء”.

ونوه بإصرار القادة العرب خلال القمة على مواجهة التحديات والعقبات كافة واستشراف المستقبل لنتجاوز معاً كل الحواجز وأسباب الخلاف.

ولفت الانتباه في كلمته إلى أنه تم العمل بالتنسيق الوثيق مع مختلف الأشقاء على أن يكون الحق الفلسطيني حاضراً في جداول أعمال كل المجموعة الدولية في مختلف الاستحقاقات والمؤتمرات، مؤكداً أنه لا سلام أو وئام إلا باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أبداً وإقامة دولة فلسطينية حرة مستقلة ذات سيادة.

وأكد أننا اليوم أمام لحظة فارقة من تاريخ أمتنا فرضته خطورة المستجدات والتحولات الدولية العميقة والمتسارعة التي تنبئ بتشكيل مشهد دولي جديد.

ودعا الرئيس التونسي، في ختام كلمته نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون لتسلم رئاسة القمة العربية الحادية والثلاثين، مؤكداً أنها لن تدخر أي جهد للمضي قدماً في توحيد الكلمة والصف ولم الشمل.

//انتهى//

00:40ت م

0002 الجزائر 8 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 2 نوفمبر 2022 م واسأكد الرئيس التونسي رئيس الدورة الثلاثين للقمة العربية قيس سعيد أن العالم العربي يعيش أوضاعاً صعبة تفاقمت في السنوات الأخيرة.وقال في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية بالجزائر مساء الثلاثاء “إننا نؤسس لمستقبل أفضل لمنطقتنا والأمة كلها والإنسانية جمعاء”.ونوه بإصرار القادة العرب خلال القمة على مواجهة التحديات والعقبات كافة واستشراف المستقبل لنتجاوز معاً كل الحواجز وأسباب الخلاف.ولفت الانتباه في كلمته إلى أنه تم العمل بالتنسيق الوثيق مع مختلف الأشقاء على أن يكون الحق الفلسطيني حاضراً في جداول أعمال كل المجموعة الدولية في مختلف الاستحقاقات والمؤتمرات، مؤكداً أنه لا سلام أو وئام إلا باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أبداً وإقامة دولة فلسطينية حرة مستقلة ذات سيادة.وأكد أننا اليوم أمام لحظة فارقة من تاريخ أمتنا فرضته خطورة المستجدات والتحولات الدولية العميقة والمتسارعة التي تنبئ بتشكيل مشهد دولي جديد.ودعا الرئيس التونسي، في ختام كلمته نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون لتسلم رئاسة القمة العربية الحادية والثلاثين، مؤكداً أنها لن تدخر أي جهد للمضي قدماً في توحيد الكلمة والصف ولم الشمل.//انتهى//00:40ت م0002 www.spa.gov.sa/2397508

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