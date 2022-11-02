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أبوالغيط: نتطلع لانعقاد القمة العربية الإفريقية بالرياض

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تضامن مع فيصل العتيبي ضد التنمر

الرياض - محمد الوسيري - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، في افتتاح القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر، إلى تطلعه لانعقاد القمة العربية الإفريقية في الرياض.

تأييد الحكومة الشرعية

وقال أحمد أبوالغيط، إن الحوثيين في اليمن ما زالوا يراوغون ويعرقلون سبل الحل، مضيفاً سنواصل دعم وتأييد الحكومة الشرعية في اليمن.

وأوضح  الأمين العام للجامعة العربية أن بعض الدول العربية تشهد ممارسات غير قانونية من جيرانها مما يعرض أمنها المائي للخطر.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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