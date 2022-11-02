شكرا لقرائتكم أبوالغيط: نتطلع لانعقاد القمة العربية الإفريقية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، في افتتاح القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر، إلى تطلعه لانعقاد القمة العربية الإفريقية في الرياض.

تأييد الحكومة الشرعية

وقال أحمد أبوالغيط، إن الحوثيين في اليمن ما زالوا يراوغون ويعرقلون سبل الحل، مضيفاً سنواصل دعم وتأييد الحكومة الشرعية في اليمن.

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن بعض الدول العربية تشهد ممارسات غير قانونية من جيرانها مما يعرض أمنها المائي للخطر.