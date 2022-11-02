بنك المنشآت ركيزة تنمية ودعم للناتج المحلي

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الرياض - محمد الوسيري - قال محمد بن مزيد التويجري، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني: إن تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي حرصًا من القيادة الرشيدة على دعم وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

رفع الناتج المحلي

ووفقًا لما نقلته صفحة صندوق التنمية الوطني عبر حسابها على “تويتر” نقلًا عن التويجري، فإن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس البنك سيؤدي إلى رفع الإنتاج من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي ستسهم بدورها في رفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.

حلول مبتكرة

وأشار التويجري إلى أن موافقة مجلس الوزراء على نظام البنك، يأتي في سياق دعم واهتمام المملكة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة التمويل المقدم لهذا القطاع، وتعزيز اسهامات المؤسسة المالية في تقديم حلول مبتكرة وتحقيق الاستقرار المالي، ليصبح القطاع ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتعزيزًا لرؤية المملكة 2030.