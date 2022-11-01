شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يتحدث عن حظوظ المنتخب السعودي في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - توقع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حظوظ الأخضر في كأس العالم المقبلة في قطر.

ويخوض الأخضر السعودي منافسات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، حيث يلعب في المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.



رينارد يتوقع تأهل السعودية مع منتخب الأرجنتين في المونديال



وأكد رينارد، على أنه يتوقع أن تكون السعودية وصيفًا لمجموعتها خلف المنتخب الأرجنتيني، ويتأهل للدور المقبل من المونديال.

وأضاف رينارد في تصريحات لقناة الكأس القطرية:"أعتقد أنه منذ تولي سكالوني مهمة تدريب الأرجنتين والفريق أكثر صلابة".

وتابع: "الأرجنتين منتخب لا يُمكن التشكيك فيه أبدًا، لأنه منظم جيدًا ويمتلك مواهب كثيرة في مقدمتهم ليونيل ميسي الذي ليس بحاجة إلى تعريف، وكذلك خطوطه الدفاعية فيها صلابة كبيرة جدًا".



رينارد يعترف بصعوبة هزيمة المنتخب الأرجنتيني



واختتم المدير الفني للأخضر:"ستكون من الصعب هزيمة المنتخب الأرجنتينى لكنها ستكون مباراة رائعة جدًا بالنسبة لنا".

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تقام في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.