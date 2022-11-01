شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يستعيد خدمات أهم نجومه قبل مواجهة آيسلندا وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، استعاد خدمات نجمه، قبل مواجهة آيسلندا وديًا.

وواصل الأخضر السعودي، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة سادسة للمنتخب السعودي في تاريخه.

سلمان الفرج يشارك في تدريبات السعودية بعد تعافيه

وأجرى منتخب السعودية حصتهم التدريبية في ملعب قصر الإمارات تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، حيث شارك قائد الأخضر سلمان الفرج، بعد تماثله للشفاء.

كما شارك اللاعب زكريا هوساوي في التدريبات الجماعية بعد انتظامه في معسكر الأخضر، فيما اكتفى المهاجم صالح الشهري بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي بعد شعوره بآلام في الفخذ.

السعودية تواجه آيسلندا وديًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم

ويواصل منتخب السعودية يوم غدٍ الأربعاء استعداداته بحصة تدريبية في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب قصر الإمارات.

ويستعد الأخضر لخوض وديته الرابعة في معسكر أبوظبي أمام منتخب آيسلندا يوم الأحد المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.