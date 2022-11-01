شكرا لقرائتكم 3 أدوار لـ المجلس الأعلى للفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الفضاء؛ نظرًا لأهميته الإستراتيجية، لذا أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إنشاء المجلس الأعلى للفضاء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبر حسابها على “تويتر” إنفوجراف يوضح أهمية المجلس ودوره بالنسبة للقطاع الفضائي الذي يمثل المحرك الأساسي لتحفيز الابتكار وإلهام الأجيال القادمة.

أدوار المجلس

1ـ اعتماد السياسات والإستراتيجيات لبرامج الفضاء.

2ـ الموافقة على الخطط السنوية ومراقبة تنفيذ الإستراتيجية.

3ـ تحقيق التوافق مع مختلف القطاعات والاحتياجات الوطنية.

برئاسة ولي العهد

كان مجلس الوزراء أقر خلال جلسة عقدها برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، إنشاء مجلس باسم “المجلس الأعلى للفضاء” برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتعديل اسم “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” لتكون “هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية”.

وفي بداية الجلسة، استعرض المجلس مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه التحديات الدولية.

يذكر أنه منذ العام 2018، عززت المملكة اهتمامها بالنشاط الفضائي، عبر إنشائها الهيئة السعودية للفضاء، وسعت إلى تعزيز الأمن والحماية لهذا القطاع من أي مخاطر محتملة، كما شجعت الأنشطة البحثية والصناعية المتصلة بهذا المجال.