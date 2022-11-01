شكرا لقرائتكم خبر تأهل 318 طالبا للأولمبيادات الدولية بعد اجتياز «موهوب 2 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم، نتائج اختبار موهوب2 لعام 2022م، في تخصصات العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.

وكشفت عن أسماء المتأهلين لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية من بين 24 ألفا سجلوا في مسابقة موهوب، ليتم بعد عامين اختيار من يمثل المملكة من بينهم في 19 أولمبيادا إقليميا ودوليا، وجرى الإعلان عن نتائج المسابقة في حفل أقيم بمقر المؤسسة في الرياض أمس.

وأشارت «موهبة» إلى أن عدد المرشحين لبرنامج موهبة للأولمبياد الدولية بلغ 318 طالبا وطالبة من 28 إدارة تعليمية من المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، من بينهم 115 طالبة و203 طلاب، في التخصصات الخمسة للمسابقة، حيث بلغ عددهم 64 طالبا وطالبة في

تخصص الكيمياء، و66 في الفيزياء، و64 في الأحياء، و66 في العلوم، و58 في الرياضيات، تم ترشيحهم للانضمام لملتقى الشتاء، أول برامج التدريب للأولمبياد الدولية، ليتم بعد عامين اختيار من يمثل المملكة من بينهم في 19 أولمبيادا إقليميا ودوليا.

من جانبه أكد نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في موهبة الدكتور باسل السدحان، فخر المؤسسة بالمتأهلين، معربا عن أمله في أن يكونوا سفراء لموهبة، من أجل تحفيز مزيد من الطلبة للالتحاق بمسابقات وبرامج المؤسسة القادمة، والتي تقيمها بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي وزارة التعليم، مضيفا أن الطلاب في المستويات المتقدمة ممن خرجوا من مسابقة موهوب، استطاعوا هذا العام تحقيق 71 ميدالية وشهادة في الأولمبيادات الدولية، والحصيلة مرشحة للزيادة، خاصة مع اقتراب أولمبياد العلوم الدولي للناشئين في كولومبيا، خلال ديسمبر المقبل.

وأشار الدكتور السدحان إلى أن عددا من الطلبة الذين لم يحالفهم التوفيق في أول مشاركة لهم في مسابقة موهوب أو في أول ملتقى تدريبي لهم، حققوا أعلى الميداليات هذا العام بعد إعادة المحاولة في السنة التي تليها وتأهلهم بعد خبرة أول تجربة.

عدد الأوائل في موهوب2

111 طالبا وطالبة

34 طالبة

77 طالبا

14 ميدالية ذهبية حصدوها

34 ميدالية فضية

63 ميدالية برونزية

47 مدرسة حكومية يتبعون لها

42 مدرسة أهلية

درجات القطع للاختبار

58 درجة للرياضيات

64 درجة للأحياء

53درجة للعلوم

55 درجة للفيزياء

63درجة للكيمياء

عدد المسجلين في المسابقة

