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وهدفت الحملة إلى تعزيز دور التوعية والتثقيف، خلال استهداف سيدات وأفراد المجتمع، لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية، والاستفادة من هذه البرامج والفعاليات لما تحتويه من معلومات وإرشادات توعوية طبية مجانية للمجتمع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، أمس، حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحت شعار «رايتك وردية»، ممثلة في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع فريق براء أبدان التطوعي، وذلك بفندق فور بوينتس بمكة المكرمة.وهدفت الحملة إلى تعزيز دور التوعية والتثقيف، خلال استهداف سيدات وأفراد المجتمع، لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية، والاستفادة من هذه البرامج والفعاليات لما تحتويه من معلومات وإرشادات توعوية طبية مجانية للمجتمع.

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