اتفاقية شراكة استراتيجية لاستدامة الرعاية الصحية

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وتتضمن الاتفاقية التركيز على التعاون في مجال الأبحاث والتجارب السريرية، وإثراء المستوى العلمي خلال تطوير حلول مبتكرة لتعزيز توليد البيانات وتحسين الإجراءات لتقليل الجداول الزمنية للموافقات على التجارب السريرية المتخصصة، إضافة إلى إنشاء بنية تحتية محلية لتطوير قدرات اختبار وتشخيص أمراض الأورام المتقدمة، خلال الفحص الشامل للتركيبة الجينية التي تسهم في اكتشاف الطفرة الجينية، وتمكين الأطباء من تخصيص خطة العلاج والرعاية بشكل أفضل لكل مريض على حدة.وستسهم الاتفاقية في تعزيز ريادة التخصصي على المستوى الإقليمي والعالمي، كمركز جذب للأبحاث السريرية والابتكار والرعاية الطبية المتقدمة، وستعزز الشراكة الاستراتيجية مع شركة روش القدرات والسعي إلى توطين الاختبارات التشخيصية المتقدمة مع تقديم رعاية صحية نوعية للمرضى.
3 محاور رئيسة للاتفاقية
- تمكين الرعاية الصحية المبنية على القيمة لضمان الاستدامة خلال بناء القدرات
- تأسيس بنية تحتية عالية الجودة
- التعاون في مجال الأبحاث والتجارب السريرية وإثراء المستوى العلمي
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