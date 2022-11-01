اتفاقية شراكة استراتيجية لاستدامة الرعاية الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة روش العربية السعودية المحدودة، للتعاون في استدامة الرعاية الصحية، بدعم وتمكين من وزارة الاستثمار، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والمشرف العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، ورئيس مجلس إدارة شركة روش القابضة الدكتور كريستوف فرانز، وسفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى المملكة الدكتور أندرياس شالر، وذلك بمقر المستشفى بالرياض.

وتتضمن الاتفاقية التركيز على التعاون في مجال الأبحاث والتجارب السريرية، وإثراء المستوى العلمي خلال تطوير حلول مبتكرة لتعزيز توليد البيانات وتحسين الإجراءات لتقليل الجداول الزمنية للموافقات على التجارب السريرية المتخصصة، إضافة إلى إنشاء بنية تحتية محلية لتطوير قدرات اختبار وتشخيص أمراض الأورام المتقدمة، خلال الفحص الشامل للتركيبة الجينية التي تسهم في اكتشاف الطفرة الجينية، وتمكين الأطباء من تخصيص خطة العلاج والرعاية بشكل أفضل لكل مريض على حدة.

وستسهم الاتفاقية في تعزيز ريادة التخصصي على المستوى الإقليمي والعالمي، كمركز جذب للأبحاث السريرية والابتكار والرعاية الطبية المتقدمة، وستعزز الشراكة الاستراتيجية مع شركة روش القدرات والسعي إلى توطين الاختبارات التشخيصية المتقدمة مع تقديم رعاية صحية نوعية للمرضى.

3 محاور رئيسة للاتفاقية

