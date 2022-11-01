اختيار 27 سفيرا صغيرا لحماية الطفولة بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز مشاركة الأطفال في توعية أقرانهم بحقوقهم وأنظمة حمايتهم، والمساندة في وقف التجاوزات التي يتعرضون لها، أطلق مجلس شؤون الأسرة ممثلا بلجنة الطفولة أمس مبادرة «سفراء الحماية»، حيث تم اختيار 27 طفلا كسفراء لحماية الطفولة. وعرف المجلس المبادرة بأنها أسرية اجتماعية تهتم بحماية الأطفال في المجتمع وإعداد وتأهيل نخبة من الأطفال ليصبحوا سفراء مجلس شؤون الأسرة وفق منهجية محددة وأسلوب تربوي وتوعوي تثقيفي. ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، يوجد نحو 10 ملايين طفل في المملكة. ووفقا لبيانات الإحصاء، فإن الفئات العمرية الأقل من (15 سنة) سجلت خلال عام ارتفاعا عدديا بـ 166,530 نسمة ليصل عددهم بمنتصف 2020 إلى 8,556,493 نسمة مقابل 8,389,963 نسمة في منتصف 2019، وهو ما يشير إلى أن السنوات المقبلة ستشهد أيضا المزيد من السكان الذين سيدخلون مرحلة الشباب. ووفقا لبيانات الإحصاء، فإن الفئات العمرية الأقل من (15 سنة) سجلت خلال عام ارتفاعا عدديا بـ 166,530 نسمة ليصل عددهم بمنتصف 2020 إلى 8,556,493 نسمة مقابل 8,389,963 نسمة في منتصف 2019، وهو ما يشير إلى أن السنوات المقبلة ستشهد أيضا المزيد من السكان الذين سيدخلون مرحلة الشباب. أهداف المبادرة





إعداد سفراء داخل المجتمع من الأطفال لتوعية الأقران بالأنظمة



نشر التوعية بالحقوق والواجبات المتعلقة بالطفل



إبراز مشاركة الأطفال في القضايا والمبادرات الأسرية



نوعية الطفل بطريقة التبليغ عن الإيذاء والإساءة



المخرجات المتوقعة



رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بقضايا الطفل



إكساب السفراء خبرة في مجال حقوق الطفل



تعزيز روح المسؤولية الاجتماعية



تحفيز السفراء للمشاركة في قضايا الطفل والأسرة



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