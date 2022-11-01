شكرا لقرائتكم خبر بدء الالتحاق بـ1000 فرصة لتعزيز الصحة النفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودعا المركز الراغبين في الالتحاق إلى زيارة رابط المبادرة (https://forms.nelc.gov.sa/ar/NCMH) ، والتسجيل فيها؛ للاستفادة من برامجها التعليمية النوعية، مبينا أن الفرص التعليمية المتاحة 1000 فرصة بمعدل 260 ساعة، من خلال 6 مسارات تعلم مرن لـ20 مقررا تعليميا.يذكر أن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية يسعى إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في إعداد برامج نوعية تحقق الرفاه النفسي، والقدرة على التعامل مع المتغيرات الحياتية عبر شراكات نوعية فاعلة، كان آخرها مع المركز الوطني للتعلم الالكتروني.
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