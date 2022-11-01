50 ألف طالب أجنبي يسجلون للدراسة في جامعات المملكة

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اختتمت وزارة التعليم والجامعات السعودية مشاركتها في المعرض الدولي للتعليم (إكسبو) الذي انتهت فعالياته في مدينة الشارقة السبت الماضي بدخول 50 ألف زائر من الطلبة الدوليين من مختلف بلدان العالم على المنصة https://studyinsaudi.moe.gov.sa. وشهد جناح الوزارة المشارك ولمدة 4 أيام متتالية إقبالا منقطع النظير من الطلاب والطالبات الدوليين الراغبين في إكمال دراستهم في الجامعات السعودية وفق التخصصات المتاحة.وتوفر المنصة بوابة موحدة لتيسير إجراءات التقديم ومعالجة طلبات الدراسة في المملكة، والتعريف بالدراسة في الجامعات السعودية، وتتضمن أهدافها أيضا جذب الطلبة الدوليين.
الفرص
- التقدم العلمي
- البحث العلمي
- الرعاية المتميزة
- الثقافة الغنية والمتنوعة
المزايا
- أنواع الدراسة
- استخدام 10 لغات عالمية
- إمكانية متابعة حالة طلب الدراسة
- أتمتة جميع العمليات والإجراءات
- تمكين الجامعات من إدخال التخصصات المتاحة
- إتاحة خدمة البحث عن الجامعات
أنواع الدراسة
- مجانية
- مدفوعة جزئيا
- مدفوعة بالكامل
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