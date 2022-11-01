شكرا لقرائتكم خبر إنشاء المجلس الأعلى للفضاء برئاسة ولي العهد وتعديل مسمى هيئة الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتعديل اسم (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) لتكون (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية). كما أقر المجلس تعديل المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 19 / 4 / 1438هـ، وذلك لنقل اختصاص إصدار تراخيص المهن الهندسية من وزارة التجارة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على النحو الوارد في القرار.

وفي بداية الجلسة استعرض المجلس مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنسيق تجاه التحديات الدولية.

شراكات استراتيجية

اطلع المجلس في هذا السياق على فحوى استقبالي ولي العهد لرئيس جمهورية السنغال، ولرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. وكذلك على مستجدات العمل في اللجان الفرعية المنبثقة من المجلس الأعلى السعودي الباكستاني، واللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس نوه لإعلان ولي العهد عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في الأردن، والبحرين والسودان والعراق وعمان، بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، وتعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030.

دعم الاستثمار

أشاد المجلس بما حققته مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السادسة من حضور دولي أسهم في تشكيل الكثير من الأفكار والحلول للتحديات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية، وكذا ما شهدته من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإطلاق عدد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الداعمة لقطاع الاستثمار.

واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وجامعة الملك سعود، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

موافقات:

01 تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية الهند للتعاون في مجالات الطاقة، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

02 إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية بالاو على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.

03 تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسلطنة عمان للتعاون في مجال البيئة، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

04 تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

05 مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

06 مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

07 مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن في مجال منع الفساد ومكافحته.

08 تعديل المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 19 / 4 / 1438هـ، وذلك لنقل اختصاص إصدار تراخيص المهن الهندسية من وزارة التجارة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على النحو الوارد في القرار.

09 تسمية اليوم (الحادي عشر) من نوفمبر من كل عام بـ(يوم الغذاء العضوي).

10 إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتعديل اسم (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) لتكون (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية).

11 الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء.

12 نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

13 اعتماد الحسابات الختامية لكل من: هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة العامة للأوقاف، وجامعة بيشة، وصندوق التنمية الوطني، لأعوام مالية سابقة.

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