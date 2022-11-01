شكرا لقرائتكم خبر نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في قمة الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغادر وزير الخارجية، أمس إلى الجزائر مترئسا وفد المملكة، الذي يضم نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض الخريف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالله البصيري، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.وتأتي مشاركة وفد المملكة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لتؤكد دور المملكة الفاعل في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، ومواقفها الثابتة تجاه العديد من التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية والعالم، ومن أبرزها التأكيد على أهمية الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، إضافة إلى استعراض جهود المملكة في التواصل مع أطراف الأزمة (الروسية ـ الأوكرانية) لإيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة ووقف العمليات العسكرية.
ويبحث وفد المملكة برئاسة وزير الخارجية، آخر المستجدات في القضايا العربية ومن أبرزها الأزمة في اليمن، وما تقوم به المملكة من دعم لكل السبل التي تؤدي إلى تمكين مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أداء أدواره، وصولا إلى تحقيق السلام المستدام بين الأشقاء في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث، ومنها قرار مجلس الأمن (2216).
وتناقش أجندة الاجتماعات ملف التدخلات الإيرانية في عدد من الدول العربية، والبرنامج الإيراني النووي، حيث تجدد المملكة التأكيد على موقفها الداعي إلى أهمية تكثيف ومضاعفة الجهود الدولية في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دعوة إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة بينها وبين الدول العربية والمجتمع الدولي.
كما ستتضمن بنود الاجتماعات استعراض طلب استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030، ودعم الدول العربية لملف المملكة الذي يحمل العديد من الأهداف التنموية المستدامة، والتي ستعود على المنطقة العربية بالمزيد من النمو والرخاء والازدهار.
إنابة خادم الحرمين الشريفين لوزير الخارجية للمشاركة في القمة العربية بالجزائر
- تأكيد لاهتمام المملكة وحرصها على الحضور الفاعل في القمة، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، وتقوية التضامن العربي بشكل شامل
- تؤكد رؤية المملكة لمستقبل العربي المشترك على ضروري السعي لجعل العالم العربي مركزا اقتصاديا وثقافيا مؤثرا في العالم، بما يعكس المقدرات الاقتصادية والثقافية والتاريخية للدول الأعضاء وشعوبها
- المملكة تعد من الدول العربية السبع التي أسست جامعة الدول العربية، انطلاقا من إيمانها وإدراكها المبكر لأهمية دعم وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات والمتغيرات
- قدمت المملكة رسالة إلى اللجان العربية التحضيرية التي اجتمعت في الإسكندرية عام 1944م لبحث تأسيس الجامعة العربية، تضمنت مجموعة مبادئ رأت أهمية مراعاتها في مشروع الجامعة
- قدمت المملكة بحسب منصة المساعدات السعودية، دعما ماليا للبرامج العامة للجامعة العربية بقيمة 140.8 مليون دولار، منذ 1995 وحتى 2019، بجانب تقديم مبلغ 8.5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية وإغاثية
- أسهمت المملكة على مر عهود ملوكها حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم أعمال الجامعة العربية، لا سيما ما يتعلق بدعم وحدة الصف العربي، وتفعيل قراراتها التي تخدم هذا الهدف
- من أهم المبادرات السعودية التي قدمت عبر الجامعة العربية خدمة للقضية الفلسطينية، مبادرة السلام العربية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، للقمة العربية المنعقدة
- في مدينة فاس المغربية عام 1982م حينما كان وليا للعهد، ومبادرة السلام التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، خلال اجتماع مجلس الجامعة المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت في 2002
- أكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المسيرة النيرة، عبر دعمه لكل ما يهم الشأن العربي، ومن ذلك ما أكده في كلمته خلال أعمال القمة العربية الـ26 المنعقدة في شرم الشيخ بمصر
- عقدت على أرض المملكة ثلاث قمم عربية، خلال الفترة من 16 – 18 أكتوبر 1976م، وبدعوة من المملكة عقدت في مدينة الرياض قمة عربية مصغرة شملت 6 دول عربية، بهدف وقف نزيف الدم في لبنان
- استضافت المملكة في 28 مارس 2007 القمة العربية العادية الـ19 لمدة يومين، وأكد القادة العرب في (إعلان الرياض) الذي صدر في ختام القمة ضرورة العمل الجاد لتحصين الهوية العربية ودعم مقوماتها ومرتكزاتها
- في 15 أبريل 2018 استضافت مدينة الظهران أعمال القمة العربية الـ29، وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تسمية القمة بـ»قمة القدس»
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