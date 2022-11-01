أمير مكة يشهد إعلان الفائزين بجائزة الفيصل للغة القرآن الكريم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، إعلان أسماء الفائزين في الموسم الأول لجائزته للغة القرآن الكريم، في مساراتها الأربعة المؤسسية والفردية والبالغ إجمالي قيمة جوائزها مليوني ريال مقدمة منه، وذلك بحضور رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء النعيم، وأعضاء مجلس الجائزة. وهنأ أمير المنطقة الفائزين مؤسسات وأفرادا، مثمنا لهم أعمالهم الرامية لتعزيز هذه اللغة الخالدة، إيمانا بأهميتها فهي لغة الإعجاز التي أنزل بها القرآن الكريم وتكامل بها البيان. 1 الريادة العلمية المؤسسات 1 مبادرة: مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية بمكة المكرمة قيمة الجائزة 250 ألف ريال مبادرة: سلسلة أم القرى لتعليم اللغة لغير الناطقين بها بقيمة 150 ألف ريال الأفراد الدكتور محمد العمري من جامعة الملك خالد مبادرة: منصة لسان مبين اللغوية لتبسيط علوم اللغة العربية بقيمة 100 ألف ريال 2 الريادة التقنية المؤسسات مبادرة: تطبيق علمني العربية بقيمة 250 ألف ريال منصة تعريب للمصطلحات العلمية المعربة (مناصفة) قيمتها 150 ألف ريال الأفراد الدكتور غسان النويمي، وعبدالله المالكي عن مبادرة: منصة الكتب الصوتية بقيمة 100 ألف ريال 3 الريادة المجتمعية المؤسسات مبادرة: شبكة فاز بقيمة 250 ألف ريال مبادرة: تحدث العربية بقيمة 150 ألف ريال الأفراد الدكتور زياد الدريس مبادرة: احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بقيمة 100 ألف ريال 4 الشخصية اللغوية الأفراد الدكتور محمود صالح مبادراته: أول معهد شمولي على المستوى العالمي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها أول بنك آلي للمصطلحات العلمية أول مركز جامعي للترجمة في جامعة الملك سعود بقيمة 500 مليون ريال.

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