تعاون للحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي للصقور

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واشتملت المذكرة التي وقع عليها الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة ناصر الناصر، والرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام الحزيمي، على التعاون والمحافظة على الموروث الثقافي والتراثي للصيد والصقور، وضمان استدامة التوازن البيئي، والمساهمة في حماية الحياة الفطرية والكائنات المهددة بالانقراض، ورفع الوعي المجتمعي تجاه حمايتها، إضافة إلى مشاركة البيانات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالصيد والصقور، وتعزيز المشاركة في الفعاليات ذات العلاقة والتي ينظمها كل طرف.ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة من قبل هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عبر توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمحمية.
أهداف التعاون
- ضمان استدامة التوازن البيئي
- المساهمة في حماية الحياة الفطرية والكائنات المهددة بالانقراض
- رفع الوعي المجتمعي تجاه حمايتها
- مشاركة البيانات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالصيد والصقور
- تعزيز المشاركة في الفعاليات ذات العلاقة والتي ينظمها كل طرف
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