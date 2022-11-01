شكرا لقرائتكم خبر بدء تطبيق التجهيزات الفنية للحافلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



التجهيزات ستسهم في:





تعزيز أمن وسلامة خدمات نقل الركاب بالحافلات



رفع مستويات الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة



ضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات المتعلقة بمهام الهيئة



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للنقل عن موعد بدء تطبيق التجهيزات الفنية وأدوات السلامة اللازمة لجميع حافلات النقل التعليمي والمتخصص، الذي يشمل النقل بالحافلات للحج والعمرة والسياحة والعمل، هو السابع من جمادى الأولى 1444هـ، وذلك للمرخصين في مزاولة نقل الركاب بالحافلات، وتستثنى من ذلك الحافلات سنة الصنع 2014م، وأقل، من المتطلبات والشروط للتجهيزات الفنية وأدوات السلامة ماعدا نظام التتبع الالكتروني (AVL Tracking System).

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