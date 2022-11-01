شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 650 منشأة مخالفة في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها 650 منشأة مخالفة، خلال 21,400 جولة رقابية تم تنفيذها في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، شملت نشاطات بيع المواد الغذائية والمنشآت التجارية في جميع مدن ومحافظات منطقة عسير؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية. وأشار أمين المنطقة المهندس عبدالله الجالي، إلى أنه تم خلال الجولات الرقابية ضبط 9615 مخالفة لمنشآت غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية والأنظمة. وأكد أن الفرق الميدانية بالأمانة ستواصل تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت التجارية على مدار الساعة، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستطبق جميع العقوبات المنصوص عليها، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز البلاغات الموحد 940. وأكد أن الفرق الميدانية بالأمانة ستواصل تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت التجارية على مدار الساعة، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستطبق جميع العقوبات المنصوص عليها، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 650 منشأة مخالفة في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.