معاقبة 19مواطنا تاجروا في الحطب والفحم المحلي

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، في بيانه أمس أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى32 ألف ريال لكل متر مكعب. وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 19 مواطنا مخالفا لنظام البيئة، بحوزتهم 23 م3 من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية في منطقة الرياض.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، في بيانه أمس أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى32 ألف ريال لكل متر مكعب. وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية.

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