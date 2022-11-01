شكرا لقرائتكم خبر دعم الفرص الاستثمارية في مجال الترجمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتطرق اللقاء إلى أهمية الاستدامة في بيئة الأعمال، وكيفية توفير فرص وظيفية وحاضنات أعمال في القطاع، والاهتمام بتدريب المترجمين وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية في المجال وتقديم معايير ذات جودة عالية، وأهمية دور التسويق في التعريف بالشركات الناشئة للإسهام في وصولها وانتشارها، وضرورة استخدام التقنية الحديثة لتسخير الترجمة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت هيئة الأدب والنشر والترجمة أمس الأول، لقاء افتراضيا مغلقا بعنوان «مستقبل الشركات الناشئة بمجال الترجمة»، بحضور منسوبي الهيئة وعدد من أصحاب شركات الترجمة وبعض المهتمين بالقطاع، بهدف تسليط الضوء على الشركات الناشئة، وبحث سبل تطويرها وبناء جسور تواصل فيما بينها للاستفادة من التجارب المختلفة، وتنمية المهارات التي تثري المجال وتسهم في تطويره.وتطرق اللقاء إلى أهمية الاستدامة في بيئة الأعمال، وكيفية توفير فرص وظيفية وحاضنات أعمال في القطاع، والاهتمام بتدريب المترجمين وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية في المجال وتقديم معايير ذات جودة عالية، وأهمية دور التسويق في التعريف بالشركات الناشئة للإسهام في وصولها وانتشارها، وضرورة استخدام التقنية الحديثة لتسخير الترجمة.

كانت هذه تفاصيل خبر دعم الفرص الاستثمارية في مجال الترجمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.