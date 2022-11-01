عروض تفاعلية في ختام مهرجان «شفت 22 »

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وشهدت الليلة الختامية من المهرجان عددا من العروض التفاعلية مثل: الرسم المباشر الذي شاركت به الفنانة مريم أبوشال بالرسم على حاوية متنقلة «كونتينر» مستخدمة الخطوط البارزة والمتقاطعة في كتابة مفردة «شفت 22». فيما شارك الفنان أحمد باوزير زوار المهرجان برسم البورتيرية الحي لنقل ملامحهم على لوحات خاصة يمكنهم اقتناؤها للذكرى.ونال ركن التصوير «فوتو بوث» استحسان الأطفال من خلال المشاركة والتفاعل لاختيار إحدى اللوحات التي تحمل شعارات المهرجان، وتمت طباعة ما يزيد على 400 صورة. فيما كان الإقبال على ركن الأزياء لشراء الملبوسات المستوحاة من البيئة السعودية العصرية، ذات التصاميم الجذابة المتزينة بالحرف العربي أو الرسومات التراثية.
يذكر أن مهرجان «شفت 22» لفن الجداريات يأتي ضمن جهود هيئة الفنون البصرية للاحتفاء بالفنانين السعوديين، وتشجيعهم وتمكينهم من خلال منصات لتبادل الحوار والإبداع الفني في مجال فن الجداريات، وتسليط الضوء على واحد من أحدث أشكال الفنون في المملكة، حيث يعد المهرجان نموذجا للفرص العديدة الناتجة عن نمو المشهد الفني المحلي والحراك الثقافي في المملكة.
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