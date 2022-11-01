المعمر أمينا عاما لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين قرارا بتعيين طلال المعمر أمينا عاما للصندوق.

من جانبه رفع المعمر الشكر والعرفان لولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار المجلس بتعيينه أمينا عاما للصندوق.

وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، مؤكدا أنها ستكون حافزا لتقديم المزيد من البذل والعطاء للإسهام في رقي وتطوير الصندوق، الذي يشهد رعاية كريمة واهتماما كبيرا في هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وسأل المعمر المولى عز وجل أن يوفقه لأداء مسؤولياته وواجباته في خدمة الدين ثم الملك والوطن، وذلك خلال كل ما يسهم في خدمة ورعاية مستفيدي الصندوق من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وضمان حياة كريمة ومستدامة لهم.