رفع جاهزية القوات الجوية السعودية بعمليات الحرب الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق في قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأول، تمرين «مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي»، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية إلى جانب قوات مجموعة من الدول، ويستمر نحو 25 يوما.

وقال قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن محمد الأحمري «إن القوات الجوية تشارك بست طائرات من نوع تورنيدو بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة»، مشيرا إلى أن التمرين يهدف إلى التدريب على عمليات القتال الجوي في تحالف قوات دولية، والاستفادة من تطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية كذلك تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية المساندة، وكذلك رفع جاهزية وكفاءة العمليات المساندة الإمدادية والإدارية وعمليات الحرب الالكترونية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية بين الدول المشاركة.

وأفاد بأن التمرين مر بعدد من المراحل، سبقها تشكيل فرق العمل وما تبعها من اجتماعات تحضيرية.

دول مشاركة في التمرين

