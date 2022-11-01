شكرا لقرائتكم خبر رفع جاهزية القوات الجوية السعودية بعمليات الحرب الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن محمد الأحمري «إن القوات الجوية تشارك بست طائرات من نوع تورنيدو بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة»، مشيرا إلى أن التمرين يهدف إلى التدريب على عمليات القتال الجوي في تحالف قوات دولية، والاستفادة من تطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية كذلك تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية المساندة، وكذلك رفع جاهزية وكفاءة العمليات المساندة الإمدادية والإدارية وعمليات الحرب الالكترونية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية بين الدول المشاركة.وأفاد بأن التمرين مر بعدد من المراحل، سبقها تشكيل فرق العمل وما تبعها من اجتماعات تحضيرية.
دول مشاركة في التمرين
- الإمارات
- اليونان
- سلطنة عمان
- فرنسا
- ألمانيا
- الهند
- بريطانيا
- أمريكا
- أستراليا
كانت هذه تفاصيل خبر رفع جاهزية القوات الجوية السعودية بعمليات الحرب الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.