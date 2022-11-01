أمين الاتحاد الدولي للصليب الأحمر يزور “آركو” ويبحث التعاون في خدمة العمل الإنساني

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زار أمين عام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، السيد جاغان تشاباجين؛ الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو”، اليوم الثلاثاء، يرافقه مدير مكتب الاتحاد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حسام شرقاوي، ورئيس بعثة الاتحاد الدولي مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور فوزي عبد الله أمين.

وتفصيلًا: التقى “تشاباجين” بأمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، بحضور الجهاز الفني والإداري للأمانة العامة للمنظمة العربية، وحضر الاجتماع رئيس الهلال الأحمر العراقي الدكتور ياسين عباس، ووفد من هيئة الهلال الأحمر السعودي برئاسة الأمير عبد الله بن فيصل آل سعود، مدير عام الشؤون الدولية بالهيئة.

وخلال الاجتماع تم بحث تعزيز التعاون المشترك بين الأمانتين في خدمة العمل الإنساني وتخفيف التداعيات الإنسانية الناتجة عن الكوارث.

وتجول “تشاباجين” والوفد المرافق له في مبنى مقر الأمانة العامة للمنظمة العربية، واستمعوا إلى عرض واف مباشر عن عمل المركز العربي للاستعداد للكوارث والمركز العربي للقانون الدولي الإنساني، ودورهما في خدمة القضايا الإنسانية في المنطقة العربية.

وعبر أمين عام الاتحاد الدولي، والوفد المرافق له عن تقديرهم للجهد المتميز الذي تبذله الأمانة العامة للمنظمة العربية من خلال مراكزها وإداراتها المتخصصة، وأكد المجتمعون على أهمية التعاون المشترك من خلال برامج محددة تعزز العمل الإنساني؛ للاستعداد للكوارث، وأخذ الاحتياطات الاستباقية الوقائية للحد منها وبشكل خاص التغيرات البيئية ذات الأثر في التحولات المناخية.

وأكد “تشاباجين” على أهمية تعزيز وبناء قدرات الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، لتكون أكثر استعدادًا لمؤازرة الجهود الحكومية والمنظمات الأخرى الفاعلة في ميدان الإنسانية؛ حيث تم خلال الاجتماع تحديد آلية المشاركة في مؤتمر قمة المناخ “cop 27”.

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Source almnatiq

