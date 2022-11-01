كوثر البارودي تُهدى نادي هجر أول ذهبية في ‎دورة الألعاب السعودية

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نجحت سباحة نادي ‎هجر، كوثر البارودي في حصد المركز الأول في سباق 50 متر سباحة حرة لتهدي ناديها الميدالية الذهبية الأولي فى منافسات دورة الألعاب السعودية 2022. يشار إلى أن دورة الألعاب السعودية تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، ويتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية.

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