“أكوا باور” توقع مذكرة تفاهم لمشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح في مصر‎‎

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وقعت شركة أكوا باور، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مذكرة تفاهم تتعلق برغبة الأطراف الثلاثة في تنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح في مصر.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الرياض اليوم الثلاثاء، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر.
ومن المقرر أن يكون المشروع بقدرة 10 جيجاواط، على أن يتم إتاحة الأراضي اللازمة لإجراء القياسات والدراسات الفنية اللازمة للمشروع تمهيدًا لمناقشة عقود المشروع النهائية.
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Source akhbaar24
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