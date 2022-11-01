رينارد: أتوقع تأهل السعودية خلف الأرجنتين في دور المجموعات بالمونديال

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قال المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي إيرفي رينارد، إنه يتوقع أن تكون السعودية وصيفًا لمجموعتها خلف المنتخب الأرجنتيني.

ويوجد المنتخب السعودى ضمن المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 التى تضم منتخبات: الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وأضاف رينارد في تصريحات لقناة الكأس القطرية :”أعتقد أنه منذ تولي سكالوني مهمة تدريب الأرجنتين والفريق أكثر صلابة”، مضيفًا أن الأرجنيتن منتخب لا يُمكن التشكيك فيه أبدًا، لأنه منظم جيدًا ويمتلك مواهب كثيرة في مقدمتهم ليونيل ميسي الذي ليس بحاجة إلى تعريف، وكذلك خطوطه الدفاعية فيها صلابة كبيرة جدًا.

واستكمل المدير الفني للأخضر حديثه، قائلاً:”ستكون من الصعب هزيمة المنتخب الأرجنتينى لكنها ستكون مباراة رائعة جدًا بالنسبة لنا”.

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Source akhbaar24

