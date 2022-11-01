رئيس الجزائر أمام القمة العربية: أطالب بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

︎

.

المناطق ـ متابعات

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه في ظل الأوضاع الدولية الراهنة تبقى قضيتنا المركزية الأولى القضية الجوهرية قضية فلسطين، وهي في صميم انشغالتنا وعلى سلم أولوياتنا، وسط تعرضها لمساعي للتصفية، ومواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الانتهاكات الجسيمة من أجل بناء وتوسيع المستوطنات غير الشرعية وقتل الأبراء والاجتياح المتكرر للمدن والقرى الفلسطينية ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم المنازل والمباني وتشريد السكان الأصليين.

القمة العربية في الجزائر

وبين مدينة القدس الشريف طالتها انتهاكات صارخة، صاحبها من مخططات لتهويد وطمس الهوية الإسلامية والمسيحية للمدينة، وتغيير معالمها التاريخية واقتحامات استفزازية لباحات المسجد الأقصى أولى القبلتين، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات الاستيطان المتطرفة والحصار الجائر الذي تتعرض له مدينة نابلس، إلى جانب اضطهاد الشعب الفلسطيني في حي الشيخ جراح، واستهداف الأبرياء من الشباب في ظل الصمت الرهيب.

حشد مزيد من الدعم لفلسطين

وأضاف «تبون» خلال كلمته في القمة العربية العادية رقم 31، المقامة حاليا في الجزائر،: «يتعين علينا في ظل الظروف وفي ظل عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة في فرض حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي، مضاعفة الجهود الجماعية لحشد المزيد من الدعم السياسي والمادي لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود إزاء ما يتعرض له من جرائم ممنهجة واسعة النطاق».

وتابع: «ومن هنا تأتي أهمية تجديد التزامنا الجماعي وإعادة التأكيد على تمسكنا بمبادرة السلام العربية بكل عناصر باعتبارها مرجعية متوافق عليها عربيا، والركيزة الأسياسية لبعث مسار السلام في الشرق الأوسط، لقيام سلام عادل وشامل يحقق طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة لإقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بجانب إنهاء احتلال كل الأراضي العربية بما فيها الجولان في سوريا واستكمال واجبنا العربي تجاه القضية الفلسطينية القلب النابض للأمة العربية».

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

