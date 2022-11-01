500 عائلة في 18 مدينة يقدمون تجارب ثقافية للسائحين

كشف قائمون على منصة «حيهم» الإلكترونية، لـ«دوت الخليج»، إدراج 500 عائلة سعودية في 18 مدينة سعودية في المنصة، لتقديم تجارب ثقافية وسياحية للسائحين من مختلف دول العالم، وتهدف المنصة إلى التعريف بالثقافة السعودية من خلال زيارة بيوت ومزارع عائلات سعودية لعدة ساعات، وخلال هذه الزيارة يمكن للضيف مشاركة المستضيف في عدة أنشطة حسب نوع النشاط الذي يقدمه كل مستضيف، بعض المستضيفين يقدمون حرفا يدوية، وآخرين إعداد القهوة السعودية، أو المشاركة في إعداد طبق سعودي أو الزيارة وقضاء وقت مع العائلة.

وأوضحوا أن هناك طموح التوسع إلى العالم العربي، لافتين إلى أن المنازل المستهدف إدراجها في المنصة، هي الأفراد أو العوائل المهتمين بالتعريف عن ثقافة السعودية والتعرف على الثقافات الأخرى، المهتمين في الحرف والأنشطة، السياحة والسفر، الثقافة، والتراث، ويفضل أن يكون المنزل الذي ستكون فيه التجربة هو المنزل الذي تعيش فيه العائلة ليكون مقدم التجربة على إطلاع في تفاصيل الاستضافة وما يميزها، مشددين على أن الهدف هو تقديم تجارب مميزة مع ذكريات لا تنسى للضيف والمستضيف من خلال قضاء وقت ممتع يظهر فيه أفضل ما تتميز به المملكة من الضيافة والأطباق المتنوعة والملابس التقليدية وعادات والتقاليد، التي تسهم بشكل كبير على تعرف الضيف على هذه الثقافة المتنوعة، التي تختلف من منطقة إلى أخرى.

وأشار القائمون على المنصة إلى أن المنصة سعودية مسجلة في وزارة التجارة وتقدم تجارب استضافة في بيوت ومزارع عائلات سعودية في مختلف مناطق المملكة، وكل عائلة تقدم تجربة مختلف لبضع ساعات تتراوح في العادة ما بين 1:30 و3 ساعات، وهناك 3 أنواع من التجارب، وهي:

-01 تجارب داخل المنزل، حيث تختلف التجارب من حيث قصص كل مستضيف وعادات كل منزل وأطباقهم الخاصة حيث يمكن مشاركة الضيف في طبخ وجبة طعام.

-02 تجارب خارج المنزل، مثل تجارب المزارع، وتجربة التجوال وقطف الثمار داخل المزرعة، والتعرف على مطاعم مختلفة، وتجربة الزراعة مع الضيف.

-03 تجارب التجوال في منازل حرفيين، وبيوت بها متاحف، والطراز الشعبي، والشعبي الممزوج بالطراز الحديث، وتجربة التعرف على حرفة المستضيف ومشاركته هذه الحرفة.