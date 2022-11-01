وأوضحوا أن هناك طموح التوسع إلى العالم العربي، لافتين إلى أن المنازل المستهدف إدراجها في المنصة، هي الأفراد أو العوائل المهتمين بالتعريف عن ثقافة السعودية والتعرف على الثقافات الأخرى، المهتمين في الحرف والأنشطة، السياحة والسفر، الثقافة، والتراث، ويفضل أن يكون المنزل الذي ستكون فيه التجربة هو المنزل الذي تعيش فيه العائلة ليكون مقدم التجربة على إطلاع في تفاصيل الاستضافة وما يميزها، مشددين على أن الهدف هو تقديم تجارب مميزة مع ذكريات لا تنسى للضيف والمستضيف من خلال قضاء وقت ممتع يظهر فيه أفضل ما تتميز به المملكة من الضيافة والأطباق المتنوعة والملابس التقليدية وعادات والتقاليد، التي تسهم بشكل كبير على تعرف الضيف على هذه الثقافة المتنوعة، التي تختلف من منطقة إلى أخرى.
وأشار القائمون على المنصة إلى أن المنصة سعودية مسجلة في وزارة التجارة وتقدم تجارب استضافة في بيوت ومزارع عائلات سعودية في مختلف مناطق المملكة، وكل عائلة تقدم تجربة مختلف لبضع ساعات تتراوح في العادة ما بين 1:30 و3 ساعات، وهناك 3 أنواع من التجارب، وهي:
-01 تجارب داخل المنزل، حيث تختلف التجارب من حيث قصص كل مستضيف وعادات كل منزل وأطباقهم الخاصة حيث يمكن مشاركة الضيف في طبخ وجبة طعام.
-02 تجارب خارج المنزل، مثل تجارب المزارع، وتجربة التجوال وقطف الثمار داخل المزرعة، والتعرف على مطاعم مختلفة، وتجربة الزراعة مع الضيف.
-03 تجارب التجوال في منازل حرفيين، وبيوت بها متاحف، والطراز الشعبي، والشعبي الممزوج بالطراز الحديث، وتجربة التعرف على حرفة المستضيف ومشاركته هذه الحرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر 500 عائلة في 18 مدينة يقدمون تجارب ثقافية للسائحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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