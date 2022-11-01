259 إصابة جديدة بكورونا والرياض تتصدر بـ100 حالة

فيما تواصلت حملات التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية خلال الأسبوعين الماضيين، أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل 259 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، وتسجيل 257 حالة تعاف جديدة، وتسجيل حالتي وفاة. وتصدرت الرياض الإصابات بـ 100 حالة، فيما سجلت محافظة جدة 41 حالة، ومكة المكرمة 11 حالة. حالات كورونا 100 الرياض. 41 جدة. 11 مكة المكرمة. 9 المدينة المنورة. 8 الباحة. 8 الدمام. 7 الطائف. 6 الهفوف. 4 تبوك. 4جازان. 4 الظهران. 3 حائل. 3 بريدة. 3 خميس مشيط. 3 الخبر. 2 أبها. 2 نجران. 2 ينبع. 2 سراة عبيدة. 2 عنيزة. 2 الجبيل. 2 محايل. 2 الخفجي. 2 الخرج. 2 وادي الدواسر. 1 ثول. 1 أحد رفيدة. 1 الخاصرة. 1 سكاكا. 1 عرعر. 1 عفيف. 1 المجمعة. 1 الدلم. 1 أبو عريش. 1 بيشة. 1 الدوادمي. 1 الزلفي. 1 الرس. 1 القطيف. 1 البدائع. 1 ظلم. 1 المجاردة. 1 ظهران الجنوب. 1 صامطة. 1 بيش. 1 بلجرشي. 1 تربة. 1 العلا. 1 ضبا.



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إصابة جديدة بكورونا والرياض تتصدر بـ100 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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