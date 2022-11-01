شكرا لقرائتكم ترخيص 14746 وحدة سكنية منذ بداية 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”، اليوم الثلاثاء، اعتماد 24 مخططًا سكنيًّا بإجمالي مساحات تصل إلى 39.231,231 م2 منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث 2022 في عدد من المناطق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود “إتمام” في تهيئة وتسهيل إجراءات اعتماد المخططات مع اكتمال تفعيل الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالتطوير العقاري، والتي يعمل المركز على تطويرها بشكل مستمر.

ارتفاع ملحوظ

استطاع مركز “إتمام” أن يسجل ارتفاعًا ملحوظًا في مساحات المخططات السكنية المعتمدة في عدد من مناطق المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2022، حيث تجاوز إجمالي مساحات المخططات السكنية المعتمدة 39 مليون م2 منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، وذلك امتدادًا للجهود المتواصلة التي يقدمها مركز خدمات المستفيدين “إتمام” لتسهيل أعمال التطوير العقاري.

يأتي ذلك نتيجة لنضج الشراكة مع مزودي وملاك الخدمات المرتبطة بالتطوير العقاري من خلال منصة متكاملة توفر كافة احتياجات المطورين العقاريين، تحقيقًا لأهداف مركز إتمام في تحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتعزيز المعروض العقاري، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة، لرفع نسب التملك إلى 70% وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

تراخيص البناء

وفيما يتعلق بالتراخيص، أشار المركز إلى أنه تم ترخيص نحو 14746 وحدة سكنية، خلال نفس الفترة، ليتجاوز إجمالي الرخص لأكثر من 71 ألف وحدة سكنية، حيث قام بتأهيل 2768 مطورًا عقاريًّا ليصل إجمالي عدد المطورين العقاريين المؤهلين إلى 6619 مطورًا، كما أنهى طلبات تأييد تسجيل 6592 عاملًا في المشاريع السكنية التي ينفذها المطورين العقاريين بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كما عالج المركز عبر نظامه 22 طلبًا للاستفسار عن سريان الصكوك، إلى جانب تقديم الدعم لـ 51 مطورًا وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص لـ 50 مشروعًا للبيع على الخارطة.

تذليل العقبات

ويستهدف المركز عبر أدواته تذليل العقبات التي تواجه المطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية، للإسهام في توفير الخيارات السكنية المناسبة للمواطنين والمستفيدين لتلبية احتياجات الأسر المختلفة، منوهًا بالدور التكاملي بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لإنجاح المبادرة وتسهيل الإجراءات والخدمات ضمن أعمال المركز.

يسهم برنامج “إتمام” من خلال منصة موحدة وبوابة رقمية إلكترونية في تسهل الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري بسهولة وموثوقية عالية، بالإضافة إلى إتاحة جميع البيانات والإحصائيات التي تدعم القرار وتحفز المطورين العقاريين للاستثمار في القطاع، وتذليل العقبات التي قد تواجه المطورين العقاريين في المشروعات السكنية التي ستوفر خيارات سكنية متنوعة، ضمن دوره الفعال وبالتعاون المثمر مع الجهات المعنية المختلفة.