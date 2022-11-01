شكرا لقرائتكم 5 أهداف لـ الدليل الشرعي لجمعيات الإسكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشَّن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبدالله بن محمد البدير، اللقاء التعريفي الخاص بالدليل الشرعي لجمعيات الإسكان التنموي بالتعاون مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، وذلك بحضور المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، ورئيس مجلس إدارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية عايض بن فرحان القحطاني.

أهداف الدليل الشرعي

1 – الإسهام في إعداد مرجع للأحكام الفقهية المتعلقة بجمعيات الإسكان التنموي.

2- رفع مستوى الوعي الشرعي لدى المانحين والمؤسسين في قطاع الإسكان التنموي.

3- تحقيق الاستقرار الأسري.

4- تحسين جودة الحياة للأسر الأشد حاجة في المجتمع.

5- تلبية احتياجات الأسر المستحقة من المسكن الملائم والانتفاع بها، بالشراكة مع القطاع غير الربحي.

تجربة مميزة

يأتي الدليل الشرعي تلبية لاحتياجات الأسر المستحقة من المسكن الملائم والانتفاع بها، بالشراكة مع القطاع غير الربحي، فيما جاءت الشراكة مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، لما لها من تجربة مميزة في قطاع الإسكان التنموي.

يشار إلى أن الدليل حظي بمراجعة متعمقة من عدد من ذوي التخصصات العلمية والفنية والهندسية والمالية والخيرية ذات الصلة بالإسكان التنموي.