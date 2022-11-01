شكرا لقرائتكم لوبي أجنبي يسيطر على تجارة الجملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال عبدالله العنزي (مستثمر سعودي في الصين): إن اللوبي الأجنبي المسيطر على تجارة الجملة في المملكة، هو من يأتي بالبضاعة الرديئة من الصين لتحقيق أكبر مكاسب مالية.

التحكم بالأسعار

وأوضح العنزي، في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن قطاع الجملة بالمملكة يسيطر عليه جنسيات أجنبية محددة، وهي التي تتحكم بالأسعار والجودة، ويحاربون بأسعارهم مواطني المملكة.

جودة رديئة

وأشار إلى أن قطاع الجملة يعملون بشكل نظامي ولكنهم يدخلون بضاعة جودتها متدنية مقابل جودة عالية للمواطن، لافتًا إلى أن مواطني المملكة في الصين يحصلون على بضاعة رديئة، وهي مسؤولية التاجر والمشتري في نفس الوقت.

ولفت العنزي إلى أن الجمارك ووزارة التجارة وهيئة المواصفات قاموا بوضع مواصفات وقياسات لإدخال البضائع وفقًا للمواصفات التي حددتها المملكة.