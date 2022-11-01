شكرا لقرائتكم ملك الأردن يستقبل وزير الحرس الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة الأردنية اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

ونقل وزير الحرس الوطني خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لجلالته ولحكومة وشعب الأردن الشقيق، فيما حمَّله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

علاقات تاريخية:

واستُعرِضت خلال الاستقبال العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وعبّر سموه عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن إعجابه بما شاهده في معرض “سوفكس 2022” المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة، الذي يقام في مدينة العقبة الأردنية.

حضر اللقاء رئيس الجهاز العسكري الفريق الركن نايف بن ماجد بن سعود، وسفير خادم الحرمين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والمدير العام لمكتب الوزير ناصر بن زيد آل مهنا.