شكرا لقرائتكم الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر الدكتور عبدالرحمن المطرف، أستاذ تقنية المعلومات في جامعة الملك سعود، من الباركود الموجود في الأماكن العامة، لافتًا إلى أنه يعد إحدى أحدث طرق الاحتيال المالي.

حيل متعددة

وقال المطرف خلال استضافته بنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”: إن ما يسمى بالهندسة الاجتماعية هو أسلوب واسع ولديه حيل متعددة، إذ إن أسلوب الاختراق يأتي للشخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو رقم الجوال، أو التطبيقات المتواجدة بالحسابات.

وأشار إلى أنه أحيانًا قد يأتي الاختراق من خلال باركود مجهول موجود على الطاولات في المطاعم أو بالأماكن العامة، حيث يعد هذا الكود نافذة للدخول إلى الروابط المحظورة والتي تشكل فيروسات وتأخذ المعلومات الخاصة بالشخص والاستيلاء على أمواله.

مستخدم واعٍ

وألقى باللوم على المستخدم في حال حدوث اختراق حسابه أو وقوعه في احتيال مالي، مشددًا على ضرورة أن يكون واعيًا عند الدخول على الروابط المختلفة.