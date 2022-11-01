شكرا لقرائتكم ريادة سعودية بتصدير المواد المركبة للطائرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المحلل العسكري العميد حسن الشهري: إن شركة الصناعات العسكرية تعمل على تعزيز قدرات المملكة في مجال الطيران والدفاع، كما ستعزز سلاسل الإمداد في هذا المجال إقليميًّا وعالميًّا.

دولة مصدرة

وأوضح الشهري، في مداخلة لبرنامج “عين على الخامسة” على “قناة الإخبارية”، هياكل الطائرات لدول كبرى مثل بريطانيا يتم تصنيعها بالخارج، لذا يعتقد أن المملكة ستصبح دولة مصدرة ورائدة في المواد المركبة للطائرات.

تأهيل الكوادر

وأشار الشهري إلى أن برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في صناعة هياكل الطائرات سيساهم في تعزيز الإنتاج المخرجات الوطنية، فهناك تخطيط بالاعتماد على النفط في الشركات الحكومية والخاصة بنسبة تصل لأكثر من 65% بحلول 2030، وبالتالي زيادة الناتج المحلي بنحو 14 مليار ريال في السنة، فضلًا عن توفير توظيف نحو 40 ألف وظيفة في التقنية والهندسة والتنمية المستدامة، لذا تم استقطاب أفضل الشركات والمصانع المؤهلة لذلك من أجل أهم استثمار بالمملكة وهو متابعات الخليج 365.