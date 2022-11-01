شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدًا عن اتحاد جدة.. حمدالله يستعد للمونديال على طريقته الخاصة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن عبدالرازق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، يستعد على طريقته الخاصة قبل الانضمام إلى صفوف منتخب المغرب، استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، أن حمدالله يخوض تدريبات خاصة قبل الانضمام لمعسكر منتخب بلاده، حتى يكون جاهز لتمثيل أسود الأطلسي.

أولمبيك آسفي يستضيف تدريبات عبدالرازق حمدالله

وتابعت: "حمدالله يتواجد في مقر نادي أولمبيك آسفي قبل الالتحاق بالتجمع في الرباط، الذي يسبق انطلاق المعسكر النهائي لمنتخب المغرب في 13 نوفمبر الجاري".

وقرر وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، استدعاء حمد الله، إلى قائمة أسود الأطلس استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد ماجد هود الإعلامي السعودي بصحيفة "الرياضية السعودية"، عبر حسابه على "تويتر"، أن حمدالله تلقى استدعاء من قبل الركراكي، للانضمام لمعسكر منتخب المغرب، المقرر انطلاقه 13 نوفمبر المقبل، استعدادًا للمونديال.

حمدالله يعود للمنتخب المغربي بعد غياب 3 أعوام

وتابع: "هذا هو الانضمام الأول للاعب إلى المنتخب المغربي منذ ثلاثة أعوام بالرغم من أرقامه التهديفية المميزة في الدوري السعودي، بقرار تأديبي من اتحاد الكرة المغربي، بسبب مغادرة اللاعب لمعسكر المنتخب بشكل مفاجئ قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر".

ويلعب منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر 20 نوفمبر المقبل، في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.