شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي: مواجهة المنتخب السعودي الأصعب في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، أن المنتخب السعودي سيكون من المنتخبات القوية في كأس العالم المقبلة.

وأشار ليفاندوفسكي، أن المنتخب السعودي يمتاز بالقوة والأداء الجيد، ويستعد بشكل مميز قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022.



ليفاندوفسكي يؤكد صعوبة مواجهة المنتخب السعودي في المونديال



وتابع مهاجم برشلونة عبر موقع "فيفا": "السعودية ستكون مفاجأة المجموعة، ويمتاز لاعبو المنتخب السعودي بالرشاقة وبناء اللعب بشكل جيد".

وأضاف نجم المنتخب البولندي: "نعلم أن المنتخب السعودي لديه دفاع قوي ووعي تكتيكي جيد، ومواجهته ستكون صعبة في المجموعة".



مجموعة السعودية في بطولة كأس العالم بقطر

ويشارك المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويواصل الأخضر السعودي استعداداته في الوقت الحالي خلال معسكر أبوظبي، تحضيرًا لبطولة كأس العالم المقرر انطلاقها في قطر بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وكان المنتخب السعودي خاض ثلاث مواجهات ضد مقدونيا الشمالية وفاز بها ثم تعادل ضد ألبانيا والهندوراس في آخر ودياته.