شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. فيريرا يقرر استبعاد إمام عاشور من قائمة مباراة إنبي فى الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الزمالك منذ قليل عن قائمة الفريق المشاركة بمباراة إنبي القادمة، فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري، حيث شهدت القائمة غياب إمام عاشور، نجم وسط الفارس الأبيض، على الرغم أن اللاعب خاض المران الختامي مع الفريق بصورة طبيعية ولم يشتكي من أي إصابات خلال الساعات القليلة الماضية.

وفجرت بعض التقارير الصحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعمت أن غياب اللاعب جاء لأسباب فنية من المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الأمر الذي أثار دهشة الجماهير بصورة كبيرة، خاصة أن اللاعب يعد من أحد قوائم النجوم الأساسية فى نادي الزمالك، والذي كان أحد أسباب فوز الفريق ببطولة الدوري والكأس فى الموسم المنقضي.



توابع خسارة السوبر تلقي بظلالها على الزمالك

ويبدو أن هناك تغييرات كثيرة سيجريها المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للنادي الزمالك، لا سيما أن المدرب أعرب عن إستيائه من بعض اللاعبين فى مباراة السوبر الأخيرة، مما قد يدفعه للإطاحة من عمر جابر بتشكيل الفريق الأساسي وإشراك عبد الله جمعة بدلًا منه.

كما أن هناك مصادر من داخل نادي الزمالك تؤكد عن وجود إتجاه داخل الفريق بمشاركة عمرو السيسي بديلًا من زكريا الوردي، بعد الخطأ الفادح الذي وقع فيه نجم وسط الفريق فى مباراة الأهلى الأخيرة.



موعد مباراة الزمالك وإنبي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك فريق نادي إنبي غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.