شكرا لقرائتكم أبل تعزز سبق السعودية لجذب الاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال نائب رئيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات م. عمار العبود: إن تواجد شركة “أبل” في المنطقة اللوجستية تؤكد أهمية موقع المملكة الجغرافي بالمنطقة وبيئتها الاستثمارية العالمية الجاذبة.

نموذج عالمي

وأوضح العبود في مداخلة لبرنامج “عين الخامسة” على “قناة الإخبارية”، أبل هي نموذج عالمي لريادة المملكة في سلاسل الإمداد، ووجودها في المنطقة اللوجستية هي سبق للمملكة وتعزيز مكانتها كدولة جاذبة للاستثمار، لاسيما مع التسهيلات التي أعلنها وزير النقل صالح الجاسر، فيما يتعلق بتوفير كافة الخدمات للمستثمرين الأجانب لتسهيل تجاربهم وأعمالهم بالمملكة.