شكرا لقرائتكم فيديو متداول للعثور على رتيل مفقودة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تداول مغردون على موقع تويتر مقطع فيديو يوثق لحظة العثور على الطفلة رتيل مفقودة مكة، بعد أيام من تغيبها عن ذويها.

وظهرت رتيل في الفيديو وقد تغير شكلها حيث أكد المغردون أنه كانت هناك محاولة لإخفاء ملامحها لكن لم يكتمل المخطط للنهاية بحسب المعلومات المتداولة على تويتر.

عودة رتيل مفقودة مكة

وعبر العديد من مرتادي موقع تويتر عن سعادتهم بنبأ العثور على الطفلة المفقودة التي شغلت بال الكثيرين وتسابقوا في الدعاء لها بأن تعود إلى أهلها سالمة وهو ما تحقق بفضل من الله.

وقالت إحدى المغردات: “يا عمري يا فرحة أهلها الحين برجعتها وكيف كان حالهم بالأربع أيام اللي راحوا؟ واللي خطفوها الله يأخذهم لجهنم الحمراء مسكينة قصوا شعرها وغيروا شكلها”.

تغيير ملامح

وظهرت رتيل في مقطع آخر تتحدث مع شخص يلقنها رسالة توجهها إلى عمتها لتطمئنها فيها وتؤكد لها أنها ستعود إلى البيت مع والدها.

وقالت مغردة أخرى: الحمد لله على سلامة الطفلة .. نظراتها مليانة خوف وقلق ورهبة.. الله لا يوفقها اللي خطفتها حسبي الله ونعم الوكيل عليها “.

معلومات غير مؤكدة

وأشار المغردون إلى أنه تم خطف البنت بواسطة امرأة باكستانية كان بصحبتها 4 أطفال آخرين لكن لم يتم تأكيد تلك المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل.

فيما قال عبدالله العسيري :” الحمد لله الذي حفظك من كل مكروه وردك سالمة إلى أهلك. اللهم احفظ ذرياتنا من كل شر”.

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