شكرا لقرائتكم الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت شركة أبحاث السوق البريطانية YouGov: إن صناعة الألعاب في السعودية بشكل عام والإلكترونية منها بشكل خاص، تشهد نموًّا مطردًا وتتفوق بذلك على السوق الأمريكي، حيث تستعد للنمو بأكثر من ثلاثة أضعاف، وقتها الحالي بحلول عام 2030.

وتابعت الشركة في دراسة حديثة لها أن النمو المتوقع قد يصل إلى 250% في صناعة الألعاب على مدى السنوات الثماني المقبلة، وهو ما يعني أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيرتفع بنحو 50 مرة بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بعام 2022.

وأُجريت الدراسة مع شركة Populous ومقرها الولايات المتحدة وتتخصص في تصميم مواقع الرياضات الإلكترونية.

وقالت: إن النمو في صناعة الألعاب دفع الرياض والعديد من الشركات إلى زيادة استثماراتها لتسريع تنمية القطاع وتحفيز الفوائد الاقتصادية بما في ذلك خلق المزيد من فرص العمل.

أسباب نمو القطاع في السعودية

وأبرزت الدراسة الأسباب التي تقود هذا الازدهار في القطاع قائلة: شهدت الألعاب والرياضات الإلكترونية نموًّا كبيرًا في السعودية في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بقاعدة جماهيرية سريعة التوسع واستثمارات كبيرة من الحكومة والصناعة لبناء وتطوير مرافق وبنية تحتية وفعاليات عالمية المستوى.

وتابعت: أصبحت الألعاب من الأعمال التجارية الكبيرة على مستوى العالم، حيث توفر تكنولوجيا العصر الجديد فرصة للوصول إلى جمهور أوسع وتطوير ألعاب جديدة لتلبية طلب المستهلكين.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شركة الأبحاث Newzoo أن نحو 3.2 مليار شخص على مستوى العالم سيلعبون الألعاب في عام 2022 وينفقون ما مجموعه 196.8 مليار دولار ارتفاعًا من 180 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل نموًّا بأكثر من 2% سنويًّا.

وأظهرت الدراسة أنه بحلول عام 2025، من المتوقع أن يرتفع عدد مستخدمي الألعاب بنحو 10% أي إلى 3.5 مليار لاعب، مما سيعزز الإيرادات بنحو 15% وهو ما يُترجم إلى 225.7 مليار دولار.

الشرق الأوسط يقود النمو

وقالت Newzoo: إن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستقود النمو في اللاعبين على مدى السنوات العديدة المقبلة.

جهود السعودية في الألعاب الإلكترونية

وكانت المملكة قد كشف عن الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية والتي تحدد برنامجًا استثماريًّا شاملًا لهذه الصناعة بهدف جعل الدولة مركزًا عالميًّا للألعاب بحلول عام 2030، كما تم تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتسريع تطوير الصناعة.

وأظهرت دراسة YouGov وPopulous أن حوالي 29% من سكان السعودية الذين يقدر عددهم بنحو 36 مليون نسمة مهتمون بالرياضات الإلكترونية، وهذا يتفوق بشكل كبير على الأسواق الراسخة الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة (11%) واليابان (8%) وألمانيا (8%) والمملكة المتحدة (4%).