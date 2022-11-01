شكرا لقرائتكم خدمات جديدة بالأحوال منها بدل فاقد الهوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشن معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى حزمة من الخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر – أفراد” للمواطنين والمقيمين.

خدمات جديدة:

وأكّد الفريق اليحيى أن التدشين يأتي امتدادًا لدعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للتحول الرقمي في القطاعات الأمنية عامة والأحوال المدنية خاصة، مشيرًا إلى أن الخدمات الجديدة شملت خدمة إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً وإيصالها إلى عنوان المستفيد، وخدمة تسجيل المواليد إلكترونياً وإيصال الوثائق إلى الأمهات المواطنات، وخدمة تسجيل المواليد إلكترونياً وإيصال الوثائق إلى المقيمين.

أبشر:

وأوضح أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تمكن المستفيدين من التقديم على الخدمة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” وطلب إيصال الوثائق لعنوان المستفيد دون الحاجة إلى المراجعة والتقديم حضوريا، وذلك ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية المقدمة لهم.

وبين وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف أن تدشين الخدمات الإلكترونية يأتي تماشيا مع التوسع في تقديم الحلول الذكية والتحول الرقمي لتسهيل التعاملات والإجراءات، ورفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالتعاون مع شركاؤها الاستراتيجيين.