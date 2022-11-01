شكرا لقرائتكم الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف محمد الزارع المختص في شؤون التعليم والمعلمين، أن الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا للموظف، بل لا بد من تقديم مبرر.

تقديم مبرر

جاء ذلك خلال رده على تساؤل وُجه له على حسابه بموقع “تويتر”، بشأن أحقية الغياب الاضطراري للمعلم في أي وقت، حتى وإن كان خلال أيام الاختبارات النهائية ومتصل بإجازة منتصف الفصل.

وأوضح الزارع أن الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا للموظف؛ بل لا بد عند تقديم طلبها تقديم مبرر حتى يقتنع المدير ويوافق عليها.

حق الرفض

وأشار إلى أن للمدير كامل الحق في رفض هذه الإجازة الاضطرارية أو قبولها.