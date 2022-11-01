شكرا لقرائتكم المملكة تتفوق في سوق المواد المركبة للطائرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المحلل العسكري العميد حسن الشهري، أن المملكة في الاتجاه الصحيح بأن تصبح دولة مُصدرة ورائدة في المواد المركبة للطائرات.

تطوير القدرات

وقال الشهري خلال تصريحات لبرنامج “عين الخامسة” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعمل على تطوير قدرات المملكة في مجال الطيران والدفاع.

وأضاف أن تركيب هياكل الطيران سيعزز سلاسل الإمداد في هذا المجال إقليميًا وعالميًا، لافتًا إلى أن المملكة ستصبح قريبًا دولة مُصدرة ورائدة في المواد المركبة للطائرات ولغيرها.

تعزيز المخرجات الوطنية

وحول إطلاق برنامج لتأهيل الكوادر الوطنية في صناعة هياكل الطائرات، أكد أنه سيساهم بشكل كامل في تعزيز الإنتاج والمخرجات الوطنية الاقتصادية، لأنه هدف بأن يتم التخفيف من الاعتماد على النقد والوصول بنسب كبيرة إلى القطاع الخاص والشركات الخاصة الحكومية وغير الحكومية.