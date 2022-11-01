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وجه وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، مفاجأة صادمة لنجم نادي الاتحاد عبد الرزاق حمدالله ، حول إمكانية انضمامه إلى قائمة “أسود الأطلس”، التي من المقرر أن تشارك في كأس العالم قطر 2022.

وكانت قرعة كأس العالم “قطر 2022″، فد أسفرت عن تواجد المنتخب المغربي، في المجموعة السادسة، بجانب بلجيكا وكرواتيا وكندا، وبالتالي يستعد الأسود جيدًا إلى المونديال الذي سينطلق في منتصف نوفمبر.

مصير مشاركة حمدالله بالمونديال

ووفقًا لـ “صحيفة المنتخب” التي نقلت تصريحات عن مدرب المغرب حول نجم نادي الاتـــحاد، تتعلق بالتقارير الإعلامية السعودية، التي أشارت لانضمامه رسميا لقائمة الفريق الوطني في قطر 2022.

وتحدث الركراكي، أن التقارير السعودية التي تعلقت بانضمام حمد الله لقائمة معسكر المغرب القادم هي صحيحة جدً، ولكن هذا لا يضمن وجوده معنا في مونديال قطر 2022، خاصة وأن اللاعب لم يقدم مستواه المعهود منذ مدة.

عاجل.. مدرب المغرب يصدم حمدالله ويزف بشرى سارة للنصر

حمدالله يتلقى صدمة مونديالية

وأكد مدرب المغرب، أنه يُتابع حمد الله في جميع المباريات، ولكن أسلوب لعبه لا يعجبه ولا يناسب الطريقة التي يلعب بها المنتخب المغربي، كونه غير متعاون مع زملائه في الفريق، مؤكدًا اعـتماده على الخطط الجماعية.

وأوضح، أن أسلوب لعبه والخطة التي يعتمد عليها مع الفرق التي تولى مسئوليتها مثل الفتح والوداد لم يعتمد خلالها على مهاجم صندوق، رغم وجود لاعبين مثل بنجلون في هذه الفترة، ووظيفة حمد الله الأولى مهاجم صندوق.

الركراكي يزف بشرى سارة للنصر

ونوهت الصحيفة المغربية، إلى أن تصريحات الركراكي تؤكد استحالة وجود حمد الله مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

عاجل.. مدرب المغرب يصدم حمدالله ويزف بشرى سارة للنصر

وكان جماهير النصر قد طالبوا بعودة حمد الله إلى صفوف فريقهم مرة أخرى بعد العقم الهجومي الذي يُعاني منه العالمي خلال الموسم الحالي والماضي، ولكن تصريحات الركراكي، تؤكد لهم أن طريقة المغربي لم تعد فعالة عند أغلب المدربين في حين توجه صدمة كبرى للاتحاد.

حمدالله يوجه صدمة لهجوم الاتحاد

وفي حالة مشاركة حمدالله في مونديال قطر 2022، كانت قيمة اللاعب التسويقية ستزيد وبالتالي سيشعر النصر وجماهيره برحيله خاصة بعد العقم الهجومي الذي يُعاني منه، في حين سيعطي الاتحاد المنافس العنيد للعالمي مكانة كبيرة بعد مشاركة قائد هجومه في كأس العالم.

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Source almnatiq

